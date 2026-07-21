Novartis Aktie
Marktkap. 243,03 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen des Pharmakonzerns zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 135 Franken belassen. Die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie in diesem Jahr bärgen noch immer Aufwärtspotenzial, schrieb Richard Vosser in einer Studie am Mittwoch. Der Fokus bleibe auf der Entwicklung und Markteinführung neuer Produkte im Verlauf des zweiten Halbjahres./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 20:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Overweight
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
135,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
126,02 CHF
|Abst. Kursziel*:
7,13%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
121,85 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
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