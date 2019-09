NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Oracle nach Quartalszahlen und einer vermeldeten Auszeit von Konzernchef Mark Hurd von 65 auf 66 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen nicht erfüllt, bei der Marge seien diese aber übertroffen worden, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das insofern gemischt ausgefallene Ergebnis sei überschattet worden durch die Hurd-Auszeit aus medizinischen Gründen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2019 / 03:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.