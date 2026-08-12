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Oracle Aktie

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Marktkap. 363,85 Mrd. EUR

KGV 38,74 Div. Rendite 0,89%
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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Oracle Overweight

12:36 Uhr
Oracle Overweight
Aktie in diesem Artikel
Oracle Corp.
132,06 EUR -0,50 EUR -0,38%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle von 210 auf 200 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das neue Kursziel reflektiere seine Prognose für den operativen Gewinn des Software- und Datenbankkonzerns im Geschäftsjahr 2027/28, schrieb Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht aber weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 22:13 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Overweight

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 200,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 153,28		 Abst. Kursziel*:
30,48%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 152,33		 Abst. Kursziel aktuell:
31,29%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 247,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

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