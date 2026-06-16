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Symbol OBCKF

Jefferies & Company Inc.

Ottobock Buy

13:46 Uhr
Ottobock Buy
Aktie in diesem Artikel
Ottobock
50,70 EUR 0,40 EUR 0,80%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Der Verkauf des Rollstuhlgeschäfts komme erwartungsgemäß, da Ottobock bereits während seines Börsengangs die Absicht geäußert habe, nicht zum Kerngeschäft zählende Bereiche zu veräußern, schrieb Henrik Paganetty am Freitag nach der Ankündigung des Prothesenherstellers. Die Transaktion dürfte die Prognose des Unternehmens nicht beeinträchtigen./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 06:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 06:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Roman Babakin / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ottobock Buy

Unternehmen:
Ottobock		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
50,10 €		 Abst. Kursziel*:
65,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
50,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,71%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ottobock

03.06.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
20.05.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 Ottobock Buy UBS AG
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