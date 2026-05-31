Philips Aktie
Marktkap. 22,82 Mrd. EURKGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips mit einem Kursziel von 22,60 Euro auf "Neutral" belassen. Die Zahlen am 28. Juli dürften ein margenseitig schwächeres Quartal des Medizintechnikkonzerns belegen, schrieb David Adlington am Montag in seinem Ausblick nach Gesprächen mit dem Management./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 19:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Neutral
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
22,60 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
23,70 €
|Abst. Kursziel*:
-4,64%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
23,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,87%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|08:16
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Philips Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|08:16
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG