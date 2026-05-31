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ISIN NL0000009538

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Symbol RYLPF

JP Morgan Chase & Co.

Philips Neutral

08:16 Uhr
Philips Neutral
Aktie in diesem Artikel
Philips N.V.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips mit einem Kursziel von 22,60 Euro auf "Neutral" belassen. Die Zahlen am 28. Juli dürften ein margenseitig schwächeres Quartal des Medizintechnikkonzerns belegen, schrieb David Adlington am Montag in seinem Ausblick nach Gesprächen mit dem Management./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 19:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Philips Neutral

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
22,60 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
23,70 €		 Abst. Kursziel*:
-4,64%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
23,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,87%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:16 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
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07.05.26 Philips Overweight Barclays Capital
07.05.26 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
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