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Marktkap. 35,53 Mrd. EUR

KGV 95,94
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WKN PAG911

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ISIN DE000PAG9113

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Jefferies & Company Inc.

Porsche vz Hold

09:21 Uhr
Porsche vz Hold
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
40,12 EUR 0,83 EUR 2,11%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Porsche AG mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois überarbeitete seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Autobranche. Mit Blick auf die anstehenden Gespräche zur Quartalsentwicklung (Pre-close calls) vor der Schweigeperiode schrieb er: Zwar dürften die Auswirkungen des Iran-Kriegs im ersten Quartal noch zu vernachlässigen sein, doch das Risiko habe sich auf spätere Zeiträume verlagert. Dabei erinnerte der Analyst daran, dass die meisten Autobauer zuvor im ersten Quartal den Tiefpunkt des Jahres gesehen hatten. Der Sportwagenbauer sei unter den von ihm beobachteten Unternehmen zwar am stärksten auf die Märkte im Nahen Osten ausgerichtet, doch nach der jüngsten Aktualisierung seiner Schätzungen im März habe er nun keine weiteren Änderungen vorgenommen, schrieb Houchois./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Hold

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
39,77 €		 Abst. Kursziel*:
3,09%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
40,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,19%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

09:21 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
01.04.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
23.03.26 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
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