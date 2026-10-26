DAX 25.405 +0,0%ESt50 6.111 -0,1%MSCI World 4.900 +0,0%Top 10 Crypto 10,60 +2,6%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.501 -0,2%Euro 1,1142 -0,3%Öl 116,1 +0,2%Gold 3.996 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Porsche vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
41,85 EUR +0,55 EUR +1,33 %
STU
finanzen.net zero
Porsche vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 38,04 Mrd. EUR

KGV 95,94 Div. Rendite 2,21%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PAG911

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PAG9113

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DRPRF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Porsche vz Overweight

08:56 Uhr
Porsche vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
41,85 EUR 0,55 EUR 1,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Sportwagenbauer habe ein insgesamt ordentliches Quartal hinter sich, das die gegenüber dem Vorjahr gestiegene Dynamik bestätige, schrieb Jose Asumendi am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Zudem habe Porsche in einem schwierigen Umfeld die Jahresziele bekräftigt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Porsche

Zusammenfassung: Porsche vz. Overweight

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
42,51 €		 Abst. Kursziel*:
17,62%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
41,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,47%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

08:56 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

finanzen.net Autoverkäufe sinken Porsche-Aktie klettert: Sportwagenbauer bestätigt Ausblick nach starken neun Monaten Porsche-Aktie klettert: Sportwagenbauer bestätigt Ausblick nach starken neun Monaten
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX gibt zum Start nach
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Dienstagvormittag an Boden
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Porsche AG auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker
dpa-afx BYD-Aktie: Während E-Autos teurer werden, locken Plug-in-Hybride mit Rabatten
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: Gewinne im MDAX
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX verbucht am Mittag Zuschläge
RSS Feed
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.