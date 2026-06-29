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Prosus Underweight
08:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Ziel für Prosus von 73 auf 74 Euro angehoben. Die Telefonkonferenz nach der soliden Geschäftsjahresbilanz der Beteiligungsgesellschaft sei beruhigend gewesen, schrieb Marcus Diebel am Montagabend./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 21:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
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Zusammenfassung: Prosus Underweight
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
38,76 €
|Abst. Kursziel*:
90,94%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
38,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
90,33%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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