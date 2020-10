Aktie in diesem Artikel PUMA SE 76,54 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Puma SE nach Quartalszahlen von 83 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit seiner Marke habe der Sportartikel- und Lifestyle-Konzern erneut stark geschlagen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beim Wachstum dürfte Puma die Kontrahenten Nike und Adidas hinter sich lassen. Der September sei der beste Monat des dritten Quartals gewesen./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.