HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Puma SE nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Trotz fortdauernder Lockdowns in Europa sei dem Unternehmen ein guter Start in das Jahr gelungen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte auch angesichts von Lieferengpässen./bek/gl