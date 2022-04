HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Puma SE vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Das erste Quartal des Sportartikelherstellers dürfte stark ausgefallen sein, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte die Entwicklung in China wegen der Lockdown-Maßnahmen im zweiten Quartal belasten. Derzeit werde die Aktie mit einem Abschlag gehandelt./mf/mis