FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Puma SE nach Zahlen von 75 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Umsatz sei in Ordnung gewesen, ergebnisseitig habe der Sportartikelkonzern seine Erwartungen aber verfehlt, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte daraufhin seine Gewinnprognosen je Aktie für 2020 und 2021./tih/mis