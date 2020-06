ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Puma SE auf "Neutral" belassen. Für Sportartikelhersteller insgesamt sieht Analystin Szilvia Bor in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie Silberstreifen am Horizont. Für Puma ist sie aber aus Bewertungsgründen etwas vorsichtiger./ajx/ag