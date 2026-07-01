PUMA Aktie
Marktkap. 4,31 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma nach Gesprächen mit Investoren auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Nach Ansicht der Anleger bleibe die Stimmung im Sektor verhalten, schrieb Wendy Liu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei Puma sähen die Optimisten Potenzial für eine mehrjährige Neuausrichtung, während die Pessimisten auf schwache Markterwartungen und die begrenzte Transparenz hinsichtlich der Produktneuheiten verwiesen hätten. Die Expertin bleibt erst einmal an der Seitenlinie und wartet auf erste Anzeichen eines Erfolgs der aktuellen Trendwende./la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 21:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PUMA SE
Zusammenfassung: PUMA Neutral
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
28,85 €
|Abst. Kursziel*:
-9,88%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
28,79 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,69%
|
Analyst Name:
Wendy Liu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|11:46
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|06.07.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|02.07.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:46
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|06.07.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|02.07.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:46
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|02.07.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.