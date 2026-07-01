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PUMA Aktie

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28,79 EUR -0,33 EUR -1,13 %
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Marktkap. 4,31 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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Symbol PMMAF

JP Morgan Chase & Co.

PUMA SE Neutral

11:46 Uhr
PUMA SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
28,79 EUR -0,33 EUR -1,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma nach Gesprächen mit Investoren auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Nach Ansicht der Anleger bleibe die Stimmung im Sektor verhalten, schrieb Wendy Liu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei Puma sähen die Optimisten Potenzial für eine mehrjährige Neuausrichtung, während die Pessimisten auf schwache Markterwartungen und die begrenzte Transparenz hinsichtlich der Produktneuheiten verwiesen hätten. Die Expertin bleibt erst einmal an der Seitenlinie und wartet auf erste Anzeichen eines Erfolgs der aktuellen Trendwende./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 21:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PUMA SE

Zusammenfassung: PUMA Neutral

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
28,85 €		 Abst. Kursziel*:
-9,88%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
28,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,69%
Analyst Name:
Wendy Liu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

11:46 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 PUMA Outperform Bernstein Research
06.07.26 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
02.07.26 PUMA Neutral UBS AG
02.07.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
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