ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Puma SE nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Trotz einer vorsichtigen Margenprognose sei Puma wegen seiner Markendynamik im Vergleich zu Wettbewerbern wohl am besten in der Lage, die Lagerbestände zu händeln und in den nächsten 18 Monaten Kosten einzusparen, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/bek