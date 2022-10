ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Puma nach Zahlen von 66 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Unternehmen habe ein geringeres Risiko als andere Sportartikelhersteller, was Preisnachlässe betreffe, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er ziehe daher die Puma-Aktie der von Adidas vor./ck/he