NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Puma SE nach einer Telefonkonferenz anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Wachstumsraten vor Ausbruch der Virus-Krise seien gesund gewesen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei das Auftragsbuch für den Großhandel im Zuge der Pandemie nur etwas geschrumpft. Im Zuge einer Erholung im Jahr 2021 dürfte Puma den Umsatz aus eigener Kraft wieder im niedrigen zweistelligen Prozentbereich steigern und weitere Marktanteile hinzugewinnen./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2020 / 17:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.