NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Puma SE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Umsätze hätten sich im Verlauf des zweiten Quartals erholt, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alles in allem deckten sich die Zahlen mit den Erwartungen./bek/ajx