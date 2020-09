NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Puma SE nach starken Zahlen von Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der US-Rivale habe die Erwartungen auf ganzer Linie übertroffen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Rückschlüsse für Adidas und Puma seien positiv. Trotz der schon erhöhten Bewertung der Aktien dürfte die Stimmung bei den Anlegern der deutschen Sportartikelkonzerne gut bleiben./tih/ag