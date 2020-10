NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Puma SE anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 90 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Erholung bei Umsatz und Gewinn des Sportartikelherstellers verdeutliche die gesunde Markendynamik und die gute Umsetzung der Unternehmensstrategie, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ermutigende Aussagen zum Geschäft im Oktober und die für das vierte Quartal erwartete, strikte Kontrolle der Betriebsausgaben untermauerten die Gewinnaussichten für den Rest des Jahres./la/tih