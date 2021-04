NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Puma SE vor Zahlen für das erste Quartal von 100 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Sportartikelhersteller dürfte ein beschleunigtes Umsatzwachstum sowie eine Rückkehr des operativen Ergebnisses (Ebit) auf das Niveau von 2019 berichten, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der konservative Jahresausblick berge Potenzial für steigende Konsensschätzungen./gl/edh