NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma SE nach endgültigen Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Diese hätten die Umsatzdynamik bestätigt, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/bek