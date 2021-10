NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma SE nach Zahlen und angehobenen Jahreszielen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Das dritte Quartal des Sportartikelherstellers sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Puma wachse weiterhin stärker als die Wettbewerber./mf/ck