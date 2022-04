NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma SE von 106 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Umsatzdynamik kompensiere den Margendruck, schrieb Analyst Piral Dadhania am Donnerstag in einer Studie nach dem Quartalsbericht./ag/ajx