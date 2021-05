NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Puma SE von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 86 auf 102 Euro angehoben. Der Sportartikelhersteller gewinne in den USA Marktanteile hinzu, schrieb Analystin Kimberly Greenberger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nordamerika sei mit Blick auf den Umsatz und die Margen ein wichtiger Wachstumsmarkt für das Unternehmen./bek/gl