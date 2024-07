RBC Capital Markets

PUMA SE Sector Perform

09:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma SE auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analyst Piral Dadhania gibt den Adidas-Aktien in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu Luxusgüter- und Sportartikelwerten den Vorzug vor anderen Sportartikelherstellern. Für Puma schätzt er die derzeitigen Trends neutral ein und für Nike eher negativ./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2024 / 20:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2024 / 00:45 / EDT

