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Symbol TPLKF

Jefferies & Company Inc.

PVA TePla Buy

09:11 Uhr
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
PVA TePla AG
27,28 EUR 0,50 EUR 1,87%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat PVA Tepla nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Plasmatechnologie und Metrologie habe die vorläufigen Eckdaten für das vergangene Quartal sowie die Ziele für 2026 bestätigt, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Positiv steche die Auftragslage heraus./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PVA TePla AG

Zusammenfassung: PVA TePla Buy

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,40 €		 Abst. Kursziel*:
13,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,64%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,45 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PVA TePla AG

09:11 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
19.02.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
05.02.26 PVA TePla Kaufen SMC Research
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EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: PVA TePla AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: PVA TePla significantly increases order intake in 2025 – moderate revenue and earnings growth expected for 2026
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Correction of a release from 16/01/2026 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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