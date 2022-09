FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Ziel für Rational nach der Anhebung der Konzernprognose von 598 auf 619 Euro angehoben. Analyst Lars Vom-Cleff erhöhte seine eigenen Annahmen für Umsatz und Betriebsgewinn für das laufende Jahr deutlich, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Er geht nunmehr von einem Erlösanstieg von 25 Prozent aus. Der Markt habe zuletzt maximal ein Plus von 15 Prozent erwartet und dürfte nun ebenfalls kräftig anziehen./tav/men