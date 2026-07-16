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Jefferies & Company Inc.

Rheinmetall Buy

14:51 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1300 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Rüstungskonzerns habe die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Umsatz sei 4 Prozent höher als vom Markt erwartet ausgefallen./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.300,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.064,20 €		 Abst. Kursziel*:
22,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.178,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,30%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.705,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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