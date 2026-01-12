DAX 25.401 +0,0%ESt50 6.020 +0,1%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 +1,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.847 +0,9%Euro 1,1666 +0,0%Öl 64,93 +1,0%Gold 4.580 -0,4%
DAX schwächelt leicht -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, Zalando, Munich Re, DroneShield, Nordex im Fokus
Richemont Aktie

189,80 EUR +1,00 EUR +0,53 %
STU
176,30 CHF +0,90 CHF +0,51 %
SWX
Marktkap. 111,29 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV

ISIN CH0210483332

Symbol CFRHF

Jefferies & Company Inc.

Richemont Buy

09:36 Uhr
Richemont Buy
Richemont
189,80 EUR 1,00 EUR 0,53%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont vor Umsatzzahlen für das dritte Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Franken belassen. Der Uhren- und Schmuckhersteller werde den Ton setzen für die Branchenstimmung in puncto Berichtssaison, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Buy

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
190,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
175,35 CHF		 Abst. Kursziel*:
8,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
176,30 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
7,77%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
181,22 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

