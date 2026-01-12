Richemont Aktie
Marktkap. 111,29 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont vor Umsatzzahlen für das dritte Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Franken belassen. Der Uhren- und Schmuckhersteller werde den Ton setzen für die Branchenstimmung in puncto Berichtssaison, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Buy
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
190,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
175,35 CHF
|Abst. Kursziel*:
8,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
176,30 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
7,77%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
181,22 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Richemont
|09:36
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|17.12.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|09:36
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|17.12.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|09:36
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|17.12.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.19
|Richemont Sell
|UBS AG
|15.09.16
|Richemont Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.16
|Richemont Sell
|S&P Capital IQ
|05.08.16
|Richemont verkaufen
|Macquarie Research
|24.05.16
|Richemont Underperform
|Macquarie Research
|15.12.25
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets