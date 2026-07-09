Rio Tinto Aktie
Marktkap. 123,87 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 5,00%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto vor der Berichtssaison der europäischen Minenwerte von 8280 auf 8250 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Branchenpapiere würden zunehmend von der Bewertung gestützt, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag in seinem Sektorausblick. Das gelte insbesondere für Rio Tinto. Doch insgesamt dürfte sich die Kosteninflation negativ ausgewirkt haben./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 20:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Neutral
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
82,50 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
67,72 £
|Abst. Kursziel*:
21,83%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
67,68 £
|Abst. Kursziel aktuell:
21,90%
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,87 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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