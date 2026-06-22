RWE Aktie
Marktkap. 40,99 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die Übernahme weiterer 35 Prozent am Übertragungsnetzbetreiber Amprion komme den Energiekonzern mit 3,6 Milliarden Euro weniger günstig als zuvor kommuniziert, schrieb Deepa Venkateswaran in einer Einschätzung vom Montagabend. Der bezahlte Aufschlag lasse die Aussichten für die bereits uninspirierenden Erträge in Deutschland noch mittelmäßiger erscheinen./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 23:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 23:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Market-Perform
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
55,42 €
|Abst. Kursziel*:
2,85%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
55,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,04%
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|11:31
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|RWE Buy
|UBS AG
|08:01
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|11:31
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|RWE Buy
|UBS AG
|08:01
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|RWE Buy
|UBS AG
|08:01
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|22.06.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.21
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|11:31
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research