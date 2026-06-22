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Bernstein Research

RWE Market-Perform

11:31 Uhr
RWE Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
55,86 EUR 1,42 EUR 2,61%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die Übernahme weiterer 35 Prozent am Übertragungsnetzbetreiber Amprion komme den Energiekonzern mit 3,6 Milliarden Euro weniger günstig als zuvor kommuniziert, schrieb Deepa Venkateswaran in einer Einschätzung vom Montagabend. Der bezahlte Aufschlag lasse die Aussichten für die bereits uninspirierenden Erträge in Deutschland noch mittelmäßiger erscheinen./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 23:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 23:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Market-Perform

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
55,42 €		 Abst. Kursziel*:
2,85%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
55,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,04%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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