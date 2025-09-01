DAX 24.037 +0,6%ESt50 5.367 +0,3%Top 10 Crypto 15,67 +2,8%Dow 45.545 -0,2%Nas 21.456 -1,2%Bitcoin 94.452 +1,4%Euro 1,1704 +0,0%Öl 68,46 +0,4%Gold 3.489 +0,4%
Heute im Fokus
DAX vor schwächerer Eröffnung -- Asiens Märkte uneinig -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- Bitcoin, Deutsche Bank, Siemens Energy, Rheinmetall, Tesla, Disney, Biogen, Ford im Fokus
Top News
Aktien von Banca Monte dei Paschi di Siena und Mediobanca: Übernahmeangebot erhöht Aktien von Banca Monte dei Paschi di Siena und Mediobanca: Übernahmeangebot erhöht
Kontron-Aktien gefragt - QUALCOMM-Kooperation bei Bahn-Kommunikation Kontron-Aktien gefragt - QUALCOMM-Kooperation bei Bahn-Kommunikation
RWE Aktie

Kaufen
Verkaufen
RWE Aktien-Sparplan
34,36 EUR -0,01 EUR -0,03 %
STU
Marktkap. 24,86 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

JP Morgan Chase & Co.

RWE Overweight

08:11 Uhr
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
34,36 EUR -0,01 EUR -0,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 47,5 auf 46,5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido kappte am Montagabend zwar seine Schätzungen für die Essener etwas. Trotz unter den Markterwartungen liegender Halbjahreszahlen blieben die Jahresziele allerdings glaubwürdig und die Ziele für das Ergebniswachstum der kommenden Jahre gut untermauert./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 00:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Overweight

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
46,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
34,40 €		 Abst. Kursziel*:
35,17%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
34,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,33%
Analyst Name:
Javier Garrido 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

08:11 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.08.25 RWE Outperform RBC Capital Markets
15.08.25 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.08.25 RWE Buy Deutsche Bank AG
14.08.25 RWE Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

