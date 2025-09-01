RWE Aktie
Marktkap. 24,86 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 47,5 auf 46,5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido kappte am Montagabend zwar seine Schätzungen für die Essener etwas. Trotz unter den Markterwartungen liegender Halbjahreszahlen blieben die Jahresziele allerdings glaubwürdig und die Ziele für das Ergebniswachstum der kommenden Jahre gut untermauert./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 00:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Overweight
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
46,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
34,40 €
|Abst. Kursziel*:
35,17%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
34,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,33%
|
Analyst Name:
Javier Garrido
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
