DAX 24.897 -2,2%ESt50 6.205 -1,8%MSCI World 4.811 -0,7%Top 10 Crypto 8,0670 -2,8%Nas 25.810 +0,0%Bitcoin 54.315 -2,2%Euro 1,1430 +0,2%Öl 78,14 +2,9%Gold 4.090 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Feuerpause mit Iran beendet: DAX schließt unter 25.000 Punkten -- US-Börsen tiefer -- UniCredit nahe Commerzbank-Mehrheit -- TUI, adidas, Alibaba, Ölpreise, Vonovia, Bayer, Lufthansa, Amazon im Fokus
Top News
Alibaba-Aktie springt zweistellig an: Warum Hongkong dem Ausverkauf in Asien trotzt Alibaba-Aktie springt zweistellig an: Warum Hongkong dem Ausverkauf in Asien trotzt
Eurokurs erholt - Trump aussagen stützen die Gemeinschaftswährung Eurokurs erholt - Trump aussagen stützen die Gemeinschaftswährung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RWE Aktie

Kaufen
Verkaufen
RWE Aktien-Sparplan
56,08 EUR -0,40 EUR -0,71 %
STU
finanzen.net zero
RWE jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 44,83 Mrd. EUR

KGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703712

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007037129

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RWNFF

JP Morgan Chase & Co.

RWE Overweight

19:56 Uhr
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
56,08 EUR -0,40 EUR -0,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE vor den Mitte August anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Sowohl das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) als auch das bereinigte Nettoergebnis des Stromerzeugers dürften auf Jahressicht prozentual zweistellig gestiegen sein, schrieb Pavan Mahbubani in einem Ausblick am Mittwoch. Die Aktien zählten weiterhin zu seinen Favoriten./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 16:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 17:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Overweight

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
55,84 €		 Abst. Kursziel*:
16,40%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
56,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,91%
Analyst Name:
Pavan Mahbubani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

19:56 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 RWE Buy UBS AG
03.07.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.06.26 RWE Overweight Barclays Capital
23.06.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

dpa-afx Analystenstimme UBS sieht noch mehr Potenzial: RWE-Kursziel steigt erneut - Aktie höher UBS sieht noch mehr Potenzial: RWE-Kursziel steigt erneut - Aktie höher
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX liegt mittags im Minus
finanzen.net Schwacher Handel: Das macht der LUS-DAX aktuell
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Mittag auf grünem Terrain
finanzen.net DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Minus
finanzen.net Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels schwächer
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Mittwochvormittag stärker
dpa-afx EnBW-Chef fordert Korrektur bei Windkraft-Ausbauzielen
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS UK green lights 470MW solar double
EQS Group EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS RWE takes majority stake in Amprion
EQS Group EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
reNEWS RWE to beef up German hybrid site
reNEWS RWE inaugurates three French wind farms
RSS Feed
RWE AG St. zu myNews hinzufügen