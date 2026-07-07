RWE Aktie
Marktkap. 44,83 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE vor den Mitte August anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Sowohl das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) als auch das bereinigte Nettoergebnis des Stromerzeugers dürften auf Jahressicht prozentual zweistellig gestiegen sein, schrieb Pavan Mahbubani in einem Ausblick am Mittwoch. Die Aktien zählten weiterhin zu seinen Favoriten./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 16:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 17:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Overweight
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
55,84 €
|Abst. Kursziel*:
16,40%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
56,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,91%
|
Analyst Name:
Pavan Mahbubani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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