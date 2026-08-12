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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

RWE Overweight

09:31 Uhr
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
58,08 EUR 0,44 EUR 0,76%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Diese deckten sich mit den vorab veröffentlichten Eckdaten des Stromerzeugers, schrieb Pavan Mahbubani in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Den bestätigten Ausblick des Unternehmens dürften Investoren als zurückhaltend werten./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Overweight

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
55,06 €		 Abst. Kursziel*:
18,05%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
58,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,91%
Analyst Name:
Pavan Mahbubani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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