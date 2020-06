Aktie in diesem Artikel Ryanair 10,66 EUR

-1,57% Charts

News

Analysen

Ryanair 10,66 EUR -1,57% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Ryanair auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Er bevorzuge Aktien von Unternehmen mit einem höheren Anteil an strukturellem Wachstum, wie dies etwa beim Billigflieger Ryanair der Fall sei, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Transportbranche. Zum schaffe es Ryanair, wertschaffende Übernahmen zu tätigen. Das Papier zählt zu seinen "Top Picks"./ck/ajx