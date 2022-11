Aktie in diesem Artikel Ryanair 12,68 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für die irische Fluggesellschaft nach den Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr erhöht, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine neue Prognose für den Nachsteuergewinn liege nun am oberen Ende der vom Unternehmen angepeilten Spanne./la/mis