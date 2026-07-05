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ISIN IE00BYTBXV33

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Symbol RYAOF

Goldman Sachs Group Inc.

Ryanair Neutral

09:16 Uhr
Ryanair Neutral
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
27,42 EUR 0,11 EUR 0,40%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ryanair von 27 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset hob am Montag vor den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal seine Schätzungen für das Geschäftsjahr 2027 an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 03:46 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Neutral

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
27,22 €		 Abst. Kursziel*:
2,87%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
27,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,12%
Analyst Name:
Patrick Creuset 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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