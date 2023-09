Bernstein Research

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair nach einem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Billigflieger verfüge über eine Reihe von strukturellen Wachstumsmöglichkeiten, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dividenden dürften bald ein Thema werden. Es sei gut, dass Ryanair auch nach 30 Jahren konsequent an seinem Geschäftsmodell festhalte./tih/ck

