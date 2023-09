RBC Capital Markets

Ryanair Outperform

14:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair nach einem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 21,50 Euro belassen. Der Billigflieger habe die Aussicht hervorgehoben, dass ab 2027 ausgelieferte Boeing-Flieger der Serie 737-Max die Kosten reduzieren und eine "Dekade des Wachstums" unterstützen sollten, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. 2034 werde mit einer Zahl von 300 Millionen Passagieren gerechnet, nach 169 Millionen in diesem Jahr. Der Tenor sei generell optimistisch und ausdrucksstark gewesen./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2023 / 18:03 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2023 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

