LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair nach Zahlen des Billigfliegers zum ersten Geschäftsquartal von 11,60 auf 11,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zwar seien die Ergebnisse in erster Linie wegen buchmäßiger Anpassungen durch ungenutzte Tickets besser als erwartet ausgefallen, doch der besser als erwartet ausgefallene Kapitalverbrauch sei eine positive Überraschung gewesen, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kurzfristig sehe sie weiter Unsicherheiten, langfristig jedoch Chancen./ck/ajx