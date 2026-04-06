SAFRAN Aktie
Marktkap. 119,78 Mrd. EURKGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Overweight" belassen. Der europäische Rüstungssektor sehe sehr attraktiv aus, schrieb David Perry in seinem Branchenkommentar vom Montag angesichts des nun beginnenden zweiten Quartals. Für den zivilen Luftfahrtsektor indes könnten die Risiken zunehmen./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Overweight
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
400,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
288,00 €
|Abst. Kursziel*:
38,89%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
287,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,18%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
363,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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