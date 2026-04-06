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Marktkap. 119,78 Mrd. EUR

KGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
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WKN 924781

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ISIN FR0000073272

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Symbol SAFRF

JP Morgan Chase & Co.

SAFRAN Overweight

11:16 Uhr
SAFRAN Overweight
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
287,40 EUR -1,60 EUR -0,55%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Overweight" belassen. Der europäische Rüstungssektor sehe sehr attraktiv aus, schrieb David Perry in seinem Branchenkommentar vom Montag angesichts des nun beginnenden zweiten Quartals. Für den zivilen Luftfahrtsektor indes könnten die Risiken zunehmen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Overweight

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
288,00 €		 Abst. Kursziel*:
38,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
287,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,18%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
363,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

11:16 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 SAFRAN Overweight Barclays Capital
24.03.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.03.26 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
16.03.26 SAFRAN Neutral UBS AG
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