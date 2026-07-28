SAFRAN Aktie
Marktkap. 138,92 Mrd. EURKGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 400 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferers erhöht, schrieb David H Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. In der Telefonkonferenz hätten sich die Franzosen sehr optimistisch geäußert./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 21:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 22:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Overweight
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
430,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
346,30 €
|Abst. Kursziel*:
24,17%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
338,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,88%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
374,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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