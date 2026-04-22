Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 38,64 Mrd. EURKGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Das erste Fazit von Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie fiel positiv aus. Der Umsatz des Baukonzerns habe über ihrer eigenen Erwartung gelegen. Mit Ausnahme der Geschäfte auf den amerikanischen Kontinenten seien die Volumina überall besser gewesen als gedacht./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 12:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 12:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
126,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
77,28 €
|Abst. Kursziel*:
63,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
81,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,22%
|
Analyst Name:
Glynis Johnson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|21:46
|Saint-Gobain Buy
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|02.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|31.03.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|31.03.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21:46
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|30.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
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|Saint-Gobain Sell
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|UBS AG
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|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
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|Deutsche Bank AG
|27.02.26
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|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG