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Marktkap. 38,64 Mrd. EUR

KGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
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WKN 872087

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ISIN FR0000125007

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Symbol CODGF

Jefferies & Company Inc.

Saint-Gobain Buy

21:46 Uhr
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
81,70 EUR 4,88 EUR 6,35%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Das erste Fazit von Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie fiel positiv aus. Der Umsatz des Baukonzerns habe über ihrer eigenen Erwartung gelegen. Mit Ausnahme der Geschäfte auf den amerikanischen Kontinenten seien die Volumina überall besser gewesen als gedacht./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 12:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 12:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
126,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
77,28 €		 Abst. Kursziel*:
63,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
81,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,22%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

21:46 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
10.04.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
02.04.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
31.03.26 Saint-Gobain Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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