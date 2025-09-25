JP Morgan Chase & Co.

Saint-Gobain Overweight

08:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall rechnet beim Bauzulieferkonzern mit einem Quartalswachstum auf vergleichbarer Basis von 0,4 Prozent. In ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht Ende Oktober kappte sie allerdings ihre Jahresschätzungen etwas./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 17:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com