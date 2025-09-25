DAX 23.535 -0,6%ESt50 5.445 -0,4%Top 10 Crypto 15,22 -0,3%Dow 45.947 -0,4%Nas 22.385 -0,5%Bitcoin 93.720 +0,3%Euro 1,1678 +0,1%Öl 69,73 +0,1%Gold 3.746 -0,1%
Saint-Gobain Aktie

90,08 EUR +0,18 EUR +0,20 %
STU
90,02 EUR -1,78 EUR -1,94 %
GVIE
Marktkap. 45,74 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087

ISIN FR0000125007

Symbol CODGF

JP Morgan Chase & Co.

Saint-Gobain Overweight

08:11 Uhr
Saint-Gobain Overweight
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
90,08 EUR 0,18 EUR 0,20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall rechnet beim Bauzulieferkonzern mit einem Quartalswachstum auf vergleichbarer Basis von 0,4 Prozent. In ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht Ende Oktober kappte sie allerdings ihre Jahresschätzungen etwas./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 17:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain Overweight

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
90,02 €		 Abst. Kursziel*:
27,75%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
90,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,66%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
112,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

08:11 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

