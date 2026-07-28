Sanofi Aktie
Marktkap. 95,63 Mrd. EURKGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Michael Leuchten verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die angehobenen Jahresziele des Pharmakonzerns für 2026. Der über den Erwartungen herausgekommene Umsatz im zweiten Quartal - angetrieben durch das Medikament Dupixent - habe für eine Gewinnüberraschung gesorgt, erklärte er./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Buy
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
74,11 €
|Abst. Kursziel*:
34,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
72,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,31%
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|14:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:31
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:31
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:31
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.06.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.