JP Morgan Chase & Co.

Schneider Electric Overweight

18:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Das Geschäft rund um das Energiemanagement dürfte im ersten Quartal weiterhin stark gewesen sein, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Technologiekonzern habe in einer Analystenkonferenz allerdings darauf hingewiesen, dass die Markterwartungen bei der Industrie-Automationssparte recht optimistisch seien./rob/niw/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 14:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 14:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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