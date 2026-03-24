Schneider Electric Aktie
Marktkap. 133,92 Mrd. EURKGV 31,72
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Das Geschäft rund um das Energiemanagement dürfte im ersten Quartal weiterhin stark gewesen sein, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Technologiekonzern habe in einer Analystenkonferenz allerdings darauf hingewiesen, dass die Markterwartungen bei der Industrie-Automationssparte recht optimistisch seien./rob/niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 14:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 14:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Overweight
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
325,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
226,40 €
|Abst. Kursziel*:
43,55%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
228,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,01%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
295,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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