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Schneider Electric Aktie

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275,85 EUR -4,85 EUR -1,73 %
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275,95 EUR -5,65 EUR -2,01 %
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Marktkap. 157,7 Mrd. EUR

KGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
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WKN 860180

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ISIN FR0000121972

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Symbol SBGSF

JP Morgan Chase & Co.

Schneider Electric Overweight

19:06 Uhr
Schneider Electric Overweight
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
275,85 EUR -4,85 EUR -1,73%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric von 325 auf 335 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vorab-Aussagen des Technologiekonzerns deuteten auf ein immer noch starkes Wachstum im zweiten Quartal hin, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 16:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 16:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Overweight

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
335,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
274,25 €		 Abst. Kursziel*:
22,15%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
275,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,44%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
307,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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