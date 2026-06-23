Schneider Electric Aktie
Marktkap. 157,7 Mrd. EURKGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric von 325 auf 335 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vorab-Aussagen des Technologiekonzerns deuteten auf ein immer noch starkes Wachstum im zweiten Quartal hin, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 16:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 16:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Overweight
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
335,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
274,25 €
|Abst. Kursziel*:
22,15%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
275,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,44%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
307,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|19:06
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|05.06.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|28.05.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:06
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|05.06.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|28.05.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:06
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|05.06.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|28.05.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital