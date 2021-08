RTL hebt nach gutem Halbjahr Prognose an und übernimmt Magazingeschäft von Gruner + Jahr. Raiffeisen Bank kauft serbische Tochter von Crédit Agricole. Credit Suisse zahlt Anlegern weitere Tranche aus Greensill-Fonds zurück. London Stock Exchange profitiert vom Börsenboom. ING Group: Milliarden-Ausschüttung an Aktionäre angekündigt. Apple will mit Bildabgleich gegen Kinderpornografie vorgehen.