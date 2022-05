FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 175 auf 170 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang derr Münchner bleibe sehr stark, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Er erwartet zudem in Kürze eine Lösung der Bewertungsfalle Siemens, Siemens Energy und Siemens Gamesa./ag/edh